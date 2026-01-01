Südklinik am Ring
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Südklinik am Ring
In „Südklinik am Ring“ kämpft das medizinische Personal gegen Herzinfarkte und schwere Verletzungen. Die Scripted-Reality-Soap erzählt in jeder Folge drei spannende Geschichten, die sich tatsächlich so zugetragen haben. Dank des Ensembles aus echten Ärzten und Pflegern wird das arbeitsintensive Krankenhausleben hautnah und authentisch dargestellt. Aber auch die Schicksale der Patienten und die wichtige Rolle der Angehörigen kommen nicht zu kurz.