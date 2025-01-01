10 Jahre Duell um die Welt - Joko & Klaas blicken zurücker
In zehn Jahren "Duell um die Welt" gingen Joko & Klaas bis an die Schmerzgrenzen - und weiter. Auf ihren Weltreisen durchlebten sie Frust, Wut und Triumph. Doch auch im Studio ging das ewige Duell um die Länderpunkte und den Weltmeistertitel weiter. Die beiden Kontrahenten blicken zum Jubiläum gemeinsam auf die besten und schmutzigsten Spiele im Studio und die unvergesslichsten Weltmeister-Auftritte zurück und küren zudem ihr Lieblingsfinale der zehnjährigen Show-Geschichte.