Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
10 Truths About Love - Liebe lügt nie

10 Truths About Love - Liebe lügt nie

90 Min.Ab 0
Fabella90 Min.Ab 0
Fabella
10 Truths About Love - Liebe lügt nie

10 Truths About Love - Liebe lügt nie

Eine erfolgreiche Kolumnistin für Beziehungen glaubt, ihr eigenes Liebesleben im Griff zu haben, da sie genügend Fachwissen über die Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen mitbringt. Doch dann macht ihr langjähriger Freund Schluss mit ihr. Zur gleichen Zeit stellt ihr Herausgeber einen neuen Autor ein, der an ihrer Kolumne mitarbeiten soll. Als die zwei Schriftsteller dann aufeinandertreffen beginnen die Funken zu fliegen.

Genre:
Romanze
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH