10 Truths About Love - Liebe lügt nie
90 Min.Ab 0
10 Truths About Love - Liebe lügt nie
Eine erfolgreiche Kolumnistin für Beziehungen glaubt, ihr eigenes Liebesleben im Griff zu haben, da sie genügend Fachwissen über die Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen mitbringt. Doch dann macht ihr langjähriger Freund Schluss mit ihr. Zur gleichen Zeit stellt ihr Herausgeber einen neuen Autor ein, der an ihrer Kolumne mitarbeiten soll. Als die zwei Schriftsteller dann aufeinandertreffen beginnen die Funken zu fliegen.