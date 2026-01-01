10 Truths About Love - Liebe lügt nie
90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
10 Truths About Love - Liebe lügt nie
Die selbstbewusste Autorin Hannah, die mir ihrer wöchentlichen Kolumne zum Thema Herzschmerz und Romantik sehr erfolgreich ist, hält sich selbst für eine Expertin in Sachen Liebe. Doch dann trennt sich ihr langjähriger Freund von ihr, von dem sie dachte, den Mann fürs Leben gefunden zu haben, und es kommt noch schlimmer: Ihr Verlag stellt ihr den arroganten Autoren Liam zur Seite, durch den ihre Kolumne einen männlichen Blickwinkel erhalten soll. Um sich zu behaupten, bietet Liam an, Hannah´s Ex-Freund mit seiner Hilfe zurückzuerobern. Während sich die zwei Kolumnisten dabei unerwartet annähern, muss sich Hannah immer mehr der Fragen stellen: Was ist die wahre Liebe überhaupt?