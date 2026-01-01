100 Jahre unter der Erde: Die geheimen Tunnel von Vauquois entdeckt!
134 Min.Ab 12
134 Min.Ab 12
100 Jahre unter der Erde: Die geheimen Tunnel von Vauquois entdeckt!
Die vergessenen Frontabschnitte des Ersten Weltkriegs verschieben den Krieg buchstäblich unter die Erde. Mörderische Minenschlachten und ein tödliches Wettrennen an Orten wie Wois (Bois-Grenier), Ipern (Ypern) und der Somme führten zu über 500 gesprengten Stollen. Experten und Archäologen erkunden die gewaltigen Krater, darunter die Explosion von Messines, und tauchen in die tiefen Stollensysteme ein, die deutschen Soldaten als geheime Festungen dienten. Die Wahrheit über den Stellungskrieg unter Tage offenbart Mythen, Schrecken und menschliche Tragödien. Gleichzeitig zeigt sich die Ingenieurskunst der deutschen und alliierten Mineure, die in engen, dunklen Tunneln ein einzigartiges, brutales Kapitel der Militärgeschichte prägten.