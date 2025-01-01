1.5h+ Doku: Gab es die 10 göttlichen Plagen wirklich?
Die Bibel wird oft als spirituelles Werk betrachtet, doch sie enthält auch faszinierende historische Details. Eine dieser Geschichten ist die Eroberung Jerichos durch die Israeliten, die uns Fragen aufwirft: Was ist an dieser biblischen Erzählung historisch belegbar, und was ist nur ein Mythos? Archäologe Bryant G. Wood hat spannende Entdeckungen gemacht, die Licht auf diese alte Geschichte wirft. Doch die Bibel erzählt nicht nur von der Eroberung Jerichos. Sie enthält auch die berühmten „10 Plagen Ägyptens“, die die Geschichte von Moses und der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei prägen. Diese Plagen reichen von Blut in den Flüssen bis hin zu dunklen Wolken und bringen die Frage auf: Sind diese Ereignisse historische Tatsachen oder mythologische Darstellungen? „Secrets of the Bible“ nimmt dich mit auf eine spannende Reise durch die archäologischen und historischen Entdeckungen rund um diese berühmten Geschichten. Die Doku begleitet die Wissenschaftler Bryant G. Wood und Richard Gabriel auf ihrer Spurensuche und enthüllt überraschende Ergebnisse über die historischen Wurzeln der biblischen Erzählungen.