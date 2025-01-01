1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood?
114 Min.Ab 12
1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood?
Dezember 1941 - kurz nach Pearl Harbor: Vor Kalifornien taucht ein japanisches U-Boot auf. Es will das "kriegswichtige Potenzial" Hollywood zerstören. In Los Angeles bricht Panik aus. Tieffliegerangriffe auf den Hollywood-Boulevard, Massenschlägereien bei Jitterbug-Wettbewerben, Bauchredner und Amokfahrer: Zur Verteidigung wird so ziemlich alles mobilisiert, was Hollywood zu bieten hat. Steven Spielberg reiht eine absurde Situation an die andere ...