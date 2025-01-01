2 Ikonen, 1887 PS und 2 Millionen Euro | Ferrari SF90 vs. Porsche 918 Spyder
55 Min.Ab 12
55 Min.Ab 12
2 Ikonen, 1887 PS und 2 Millionen Euro | Ferrari SF90 vs. Porsche 918 Spyder
Zwei Hybrid Hypercar-Legenden auf einen Schlag: Der Ferrari SF90 Spider und der Porsche 918 Spyder. Wir besuchen meinen Freund Franky im FahrzeugForumFiegenschuh, um beide Fahrzeuge genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Porsche beeindruckt mit 887 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 345 km/h, während er stolze 1.790.000 Euro kostet. Der Ferrari hingegen bietet 1000 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h, bei einem Preis von 579.000 Euro. ? Mit einem Altersunterschied von satten 11 Jahren zwischen den beiden Hypercars stellt sich die Frage: Merkt man diesen Altersunterschied überhaupt, wenn wir beide auf die Autobahn bringen? Und welches Auto lässt sich geiler fahren?