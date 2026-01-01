2. Weltkrieg: Geiseln der SS - Zwischen Tod und Freiheit
53 Min.Ab 12
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2. Weltkrieg: Geiseln der SS - Zwischen Tod und Freiheit
April 1945: Häftlinge der SS, bestehend aus den Angehörigen der Hitler-Attentäter und Prominenten aus Europas Adel, Klerus, Politik und Militär werden in die Alpen verschleppt. Das Vorhaben hoher SS-Führer und ihres Chefs Heinrich Himmler: Die Gefangenen könnten in Verhandlungen mit den West-Alliierten als Faustpfand dienen. Auf der Fahrt planen einige die Flucht und erleben sechs Tage zwischen Tod und Freiheit, ihr Schicksal liegt in den Händen skrupelloser und zunehmend nervöser Verbrecher. Doch die Geiseln halten zusammen und wenden das Blatt. Timeline Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen rund um das Thema Geschichte! Egal ob Antike, Mittelalter oder das 20. Jahrhundert, hier findest du die besten Geschichts-Doku's.