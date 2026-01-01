2. Weltkrieg: Operation Goodwood - Schlacht um Caen
53 Min.Ab 12
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2. Weltkrieg: Operation Goodwood - Schlacht um Caen
Anfang Juni 1944 gelingt den Alliierten zwar die Landung in der Normandie, doch dann gerät der Vormarsch zur Befreiung Frankreichs ins Stocken. Der Widerstand der deutschen Besatzer ist einfach zu heftig. Im Mittelpunkt dieser Folge von „Der Zweite Weltkrieg – Schlacht um Europa“ steht die erbittert geführte Schlacht um die strategisch wichtige Stadt Caen. Dabei geht es auch um die Funktionsweise des deutschen Maschinengewehrs MG 42 und den gefürchteten SS-Panzerkommandanten Michael Wittmann. Diese Dokureihe befasst sich mit den wichtigsten Schlachten und Schlachtfeldern in Europa während des Zweiten Weltkriegs.