2. Weltkrieg: Schlacht um Pearl Harbor | Doku (1/3)

Der Zweite Weltkrieg war die bislang größte militärische Auseinandersetzung in der Historie der Menschheit. Durch die Kämpfe im Pazifik stand zwischen 1941 und 1945 sogar ein ganzer Ozean in Flammen. Diese Doku Reihe behandelt die Schlacht um Pearl Harbor. Anhand seltenen Filmmaterials, das meist an vorderster Front von den Soldaten selbst gedreht wurde, erzählt diese dreiteilige Reihe die Geschichte des gewaltigen Konfliktes fernab von Europa. Vor allem Amerikaner und Japaner lieferten sich Schlachten. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.