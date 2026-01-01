2h+ True Crime Doku: Wenn der Partner zum Mörder wird
126 Min.Ab 16
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2h+ True Crime Doku: Wenn der Partner zum Mörder wird
Dieses True-Crime-Video beleuchtet erschütternde Fälle, in denen aus Liebe tödliche Gefahr wurde. War es ein tragischer Unfall oder ein eiskalt geplanter Mord? Immer wieder geraten Beziehungen in einen Strudel aus Misstrauen, Gewalt und dunklen Geheimnissen. Doch können die Ermittler die wahre Geschichte hinter diesen mysteriösen Todesfällen aufdecken? Mörder, die ihre Taten vertuschen wollen, greifen oft zu perfiden Methoden: Sie wählen den Notruf und inszenieren den Tod ihres Partners als Unfall. Doch durch akribische Polizeiarbeit, forensische Analysen und hartnäckige Ermittlungen kommt die Wahrheit ans Licht – und die Täter werden überführt.