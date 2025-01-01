3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain
91 Min.Ab 16
Die drei Jungs Rocky, Colt und Tum Tum besuchen gemeinsam mit ihrer Nachbarin, der computerbegeisterten Amanda, den Vergnügungspark "Mega Mountain". Während ihres Aufenthaltes stürmt eine Armee von Ninjas, die von der bösen Medusa angeführt werden, den Park. Zur selben Zeit befindet sich der frühere Fernsehstar Dave Dragon im Freizeitpark, um eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu moderieren. Gemeinsam mit Dragon setzen die Kids zum Kampf gegen die Ninjas an ...