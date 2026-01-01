50 Jahre CLAAS JAGUAR 1973-2023: Teil 2
Vor einem halben Jahrhundert brachte Claas seinen ersten selbstfahrenden Feldhäcksler auf den Markt. Der Jaguar 60 SF wurde von einem 120 PS starken Motor angetrieben und arbeitete sich zweireihig durch den Bestand. Seine Abstammung vom Anbaugerät war ihm noch deutlich anzusehen, sein Siegeszug dennoch nicht aufzuhalten. 1984 erreichte Claas in Europa einen Marktanteil von 50 Prozent. Neue Jaguar-Familien gewannen an Bedienkomfort und Betriebssicherheit. Zudem stießen sie in immer höhere Leistungsbereiche vor. Der Bunkerhäcksler „Field Shuttle“ ergänzte das Sortiment, 2008 wurde mit bis zu 884 PS erstmals zwölfreihig geerntet. Dieses 2-teilige Video veranschaulicht die rasante Entwicklung der Technik von 1973 bis 2023. Wir erleben sämtliche Baureihen in einer ausführlichen Präsentation und im praktischen Einsatz, begleitet von historisch passenden Abfuhrgespannen sowie den in früheren Jahrzehnten noch allgegenwärtigen Anbauhäckslern.