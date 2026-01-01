500 Tausend Euro Fund: Auf der Suche nach verstecktem Vermögen | Teil 1
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
500 Tausend Euro Fund: Auf der Suche nach verstecktem Vermögen | Teil 1
Wenn jemand stirbt und die Erben unbekannt sind, dann gehen Nachlasspfleger auf die Suche nach verstecktem Vermögen. Sie durchsuchen die Wohnungen der Verstorbenen und kümmern sich um deren Nachlass. Oft ohne etwas von besonders großem Wert zu finden. Aber was verbirgt sich im Wohnzimmerschrank eines Verstorbenen in Norddeutschland? Der 500 Tausend Euro Fund wirft Fragen auf.