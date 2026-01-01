6. Feldtag mit Schlüter-Traktoren: Teil 2
6. Feldtag mit Schlüter-Traktoren: Teil 2
Die Feldtage der Schlüterfreunde OWL haben sich seit Jahren zu einem festen Treffpunkt für Liebhaber historischer Landtechnik entwickelt. Diese Dokumentation begleitet die beeindruckende Veranstaltung und zeigt die legendären Schlüter-Schlepper dort, wo sie hingehören: im praktischen Einsatz auf dem Feld. Von der Bodenbearbeitung über Saat- und Erntearbeiten bis hin zu eindrucksvollen Schlepperparaden erleben die Zuschauer historische Landmaschinen in Aktion. Unterstützt von zahlreichen Traktorklassikern anderer Marken demonstrieren die leistungsstarken Fahrzeuge ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Mehr als 160 Fahrzeuge und zahlreiche Gespanne sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, das Technikgeschichte lebendig werden lässt. Neben den Maschinen stehen die Menschen hinter dem Hobby im Mittelpunkt: Sammler, Landwirte und Technikfreunde präsentieren ihr Wissen und ihre Leidenschaft. Eine spannende Dokumentation über traditionelle Landtechnik, gelebte Gemeinschaft und die Faszination historischer Schlepper.