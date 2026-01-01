700 Meilen westwärts
700 Meilen westwärts
Im Jahr 1906 ruft ein exzentrischer Zeitungsverleger ein gnadenloses Pferderennen aus: 700 Meilen quer durch den Wilden Westen – von Wyoming bis nach Colorado. Neun Reiter stellen sich der Herausforderung, darunter der abgebrühte Kriegsveteran Luke Matthews, der tierliebe Cowboy Sam Clayton und die entschlossene Miss Jones. Jeder von ihnen verfolgt eigene Ziele, doch alle müssen sich den Gefahren der Strecke stellen: reißende Flüsse, endlose Wüsten, tückische Berge und erbarmungslose Hitze. Rivalitäten entflammen, Intrigen werden gesponnen, und nicht jeder spielt fair. Doch mit jedem Meilenstein wächst auch der Respekt unter den Teilnehmern. Als das Rennen sich dem dramatischen Finale nähert, stehen nicht Ruhm oder Preisgeld im Vordergrund, sondern Mut, Menschlichkeit und die Frage, was wahre Größe im Westen wirklich bedeutet.