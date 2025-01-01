9 Tage wach
Eric ist 14, als er seinen ersten Crystal-Meth-Rausch hat. Er wächst in einer sächsischen Kleinstadt auf und steht mindestens einmal im Jahr vor Gericht - bis er Anja trifft. Für sie will er clean werden.
9 Tage Wach: Eric Stehfest erzählt seine Geschichte
Der Film 9 Tage wach basiert auf der gleichnamigen Biografie von Eric Stehfest. Der Schauspieler verarbeitet in seinem Buch und anhand des Films erschreckend detailgetreu und schonungslos, wie und warum er in seinem früheren Leben drogenabhängig geworden ist.
Denn: Eric ist 14, als er zum ersten Mal Crystal Meth konsumiert. Als Jugendlicher führt er ein Doppelleben, seine Sucht begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Er nennt sie - fast schon liebevoll - seine Schwester. Mindestens einmal im Jahr steht er vor Gericht, ein neuntägiger Rausch kostet ihn fast das Leben und ist der Höhepunkt seines Drogenkonsums. In dieser Zeit verfasst er seinen eigenen Abschiedsbrief, lebt zwischen Realität und schizophrenen Schüben, Kriminalität und stets wechselnden Sexualpartnern. Eric ist am Ende.
Sein Leben ändert sich schlagartig, als er Anja trifft. Für sie will er clean werden, weg von den Drogen kommen und er krempelt - nicht ohne Rückschläge - sein Leben um.
Die deutsche Schauspiel-Elite im Drogenmilieu
Im Auftrag von ProSieben produzierte Damian John Harper 2020 das deutsche Fernseh-Drama 9 Tage wach. Jannik Schümann übernimmt die Rolle des drogenabhängigen Erics, Heike Makatsch ist als Erics Mutter im Drama zu sehen. Die Rolle von Anja übernimmt Peri Baumeister und Benno Fürmann verkörpert Tilo, den Freund von Erics Mutter Liane. Martin Brambach spielt den Berliner Schauspieldozenten Karl Hoffmann, der neben Anja eine zentrale Rolle für Erics Regeneration spielt.
Stehfest persönlich beschreibt den Film als körperlich und eindringlich, sehr bildgewaltig und authentisch. Über Jannik Schümann in der Hauptrolle sagt er, dass er seinen damaligen Leidensprozess durch ihn erneut und die Empfindungen teils stärker erlebt, da Schümann seine persönlichen Nuancen und schauspielerischen Akzente einbringt. Gleichzeitig ist der Film für ihn der Abschluss seiner Vergangenheit. Der Abschluss seines alten Lebens, das er nicht mehr in der Öffentlichkeit thematisieren möchte. Mittlerweile arbeitet Eric Stehfest aktiv in der Aufklärungs- und Präventionsarbeit, ist keine zwei Tage am Stück mehr wach und hat gemeinsam mit seiner Frau Anja und zwei Freunden eine Band gegründet, die sozialkritische Themen verarbeitet.
