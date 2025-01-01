Zum Inhalt springenBarrierefrei
90 Jahre Lego - Die zehn größten Meilensteine

Ob "Harry Potter", "Kevin - Allein zu Haus" oder die "Titanic" - fast alles lässt sich aus LEGO-Steinen nachbauen. Zum 90. LEGO-Geburtstag reist Kabel Eins zur Firmenzentrale nach Billund und stellt Fragen wie: Wie wurde LEGO zu einem der größten Spielzeughersteller der Welt? Ist LEGO aus Kunststoff bald Geschichte? Und wer steckt hinter den Ideen? Fans wie Guildo Horn, Panagiota Petridou oder Eko Fresh kommentieren die zehn größten Meilensteine der Marke.

