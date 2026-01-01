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A Long Way Down

A Long Way Down

92 Min.Ab 6
Kabel Eins CLASSICS92 Min.Ab 6
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A Long Way Down

Ein Moderator, ein Pizzafahrer, eine alleinerziehende Mutter und die Tochter eines Politikers haben eines gemeinsam: Wenig Lust, weiterzuleben. Zufällig treffen sich die vier auf einem berüchtigten Suizid-Hotspot in London, dem Dach des Topper's Towers. Statt zu springen, erzählen sich die vier Verzweifelten ihre Lebensgeschichten und die aufgehende Sonne besiegelt einen hoffnungsvollen Pakt, der ihnen in den kommenden Wochen das Überleben sichern soll.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
GB, 2014
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© DCM Film Distribution GmbH