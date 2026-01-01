Zum Inhalt springenBarrierefrei
A Million Ways to Die in the West

Kabel Eins CLASSICS112 Min.Ab 12
Charlize Theron und Liam Neeson unterhalten in einem Western, gespickt mit schwarzem Humor: Arizona im Jahr 1882 ist ein gefährlicher Ort. Schießereien, Schlangen, Krankheiten, Kaktusse und extreme Wetterbedingungen stehen an der Tagesordnung. Dem schüchternen Schafzüchter Albert ist das alles zu viel. Als jedoch eine mysteriöse Frau in sein Leben tritt, verändert sich sein Leben und er muss zum ersten Mal wahren Mut beweisen.

Genre:
Comedy, Western
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH