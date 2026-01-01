A Single Shot - Tödlicher Fehler
111 Min.Ab 16
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A Single Shot - Tödlicher Fehler
Der arbeitslose Einzelgänger John Moon (Rockwell) erschießt beim Wildern versehentlich eine junge Frau im Wald. Doch aus Panik wird Habgier, als er in ihrem Versteck ein kleines Bargeldvermögen findet. Er versteckt die Leiche und nimmt das Geld an sich, in der Hoffnung, sich damit die Liebe seiner Frau (Reilly) zurückkaufen zu können. Doch als sein plötzlicher Reichtum das Misstrauen eines brutalen Exhäftlings (Isaacs) erregt, wird Moon in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt.