A Taste of Tuscany - Eine toskanische Romanze
81 Min.Ab 0
April ist eine ambitionierte Kochbuch-Autorin, die von ihren gesunden Rezepten fest überzeugt ist - entgegen vieler Kundenmeinungen. Um ihren Job nicht zu gefährden, beschließt April, sich neu zu erfinden. Sie reist nach Italien und will die dort geschätzten kulinarischen Köstlichkeiten in ihre eigenen Kreationen integrieren. Auf ihrer Entdeckungstour lernt sie dabei den talentierten Koch Rob kennen, der ihr ein Freiheitsgefühl vermittelt, das sie bisher so sehnlichst vermisste.