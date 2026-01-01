Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Abrechnung in Gun Hill

Abrechnung in Gun Hill

91 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS91 Min.Ab 12
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS

Abrechnung in Gun Hill

Ein gemeinsamer Banküberfall erschüttert die Freundschaft der beiden Ganoven Clay und Sam. Der eigennützige Sam schießt auf seinen Freund und sucht mit der Beute das Weite, während Clay im Gefängnis landet. Nach acht langen Jahren im Knast hat er nur Rache im Sinn und macht sich auf die Suche nach Sam. Dieser hat bereits drei bewaffnete Cowboys auf ihn angesetzt. Clay muss seinen Racheplan jedoch noch einmal überdenken, als plötzlich die siebenjährige Decky in sein Leben tritt.

Genre:
Western, Drama
Produktion:
US, 1970
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Universal Pictures