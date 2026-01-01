ABSOLUT SINNLOS? MEGA AKKU von DeWALT im TEST
8 Min.Ab 12
8 Min.Ab 12
ABSOLUT SINNLOS? MEGA AKKU von DeWALT im TEST
Sinnvolles Akkuschrauber Tuning? Was kann der 15Ah Mega Akku im Test am Akkuschrauber? In diesem Video nimmt Ronald für euch die DeWalt-Akkus noch einmal genau unter die Lupe. Wir testen verschiedene Akkus, darunter auch den 8-Ah- und den größten Akku, der eigentlich für die Kettensäge gedacht ist. Gibt es Leistungsunterschiede? ? Außerdem gklären wir folgende Fragen: ► Warum schlägt Ronald auf die Akkus? ► Kann man den Anti-Kickback deaktivieren? ► Was steckt hinter den Tablet- und Pouchzellen? Ihr erfahrt alles rund um Leistung, Bauweise und mögliche Unterschiede zwischen den Akkutypen