ACHTUNG ÜBERFALL! - Diese Raubzüge hatten es in sich | FBI im Einsatz
ACHTUNG ÜBERFALL! - Diese Raubzüge hatten es in sich | FBI im Einsatz
Folge 1: Mitte der 90er Jahre terrorisieren maskierte Bankräuber mehrere Banken im ganzen Land. Sie agieren blitzschnell, sodass die Behörden keine Chance haben, sie zu überführen. Sie erbeuten mehrere Hunderttausend Dollar und bedrohen ihre Opfer jedes mal mit Bomben. Nachdem sie Banken in sieben Staaten überfallen, entdeckt das FBI, dass die Kriminellen nicht nur ihren persönlichen Reichtum im Sinn haben. Folge 2: Anfang der 1980er Jahre erlangt ein Duo von Serienbankräubern bei den Strafverfolgungsbehörden den Ruf besonders gefährlicher Banditen. Mit derselben Vorgehensweise nehmen die beiden Männer Geiseln und räumen Banktresore im gesamten Mittleren Westen aus. Nachdem die Kriminellen der Polizeigewahrsam entkommen, vermuten FBI-Agenten, dass sie einen groß angelegten Raub planen würden. Durch die Überwachung bekannter Komplizen der Räuber versuchen die Behörden, das nächste Ziel vorherzusehen. Folge 3: Im Juni 1992 überfallen maskierte Räuber am helllichten Tag eine Bank in Seattle. Dieser Vorfall markiert den Beginn einer Serie von Raubüberfällen, die die Stadt über einen Zeitraum von vier Jahren in Atem hält. Sie hinterlassen keine verwertbaren Spuren und entkommen jedes Mal mit Hunderttausenden Dollar als Beute. Als die Bande immer brutaler und rücksichtsloser vorgeht, steigt der Druck auf die Behörden, dem mörderischen Treiben ein Ende zu setzen. Das FBI wird in die Ermittlungen eingeschaltet – und den Spezialisten der Bundespolizei gelingt es schließlich, mit etwas Glück, die richtige Spur zu finden. Doch dann stehen die Fahnder einem schwer bewaffneten und entschlossenem Räuber gegenüber … Sie nennen ihn "Hollywood".