Ackervision Vol. 2 - Grünfutter auf Achse: Teil 2
Ackervision Vol. 2 - Grünfutter auf Achse: Teil 2
ACKERVISION Vol. 2 nimmt Sie mit zu den spannendsten Einsätzen moderner Landtechnik in Deutschland und Dänemark. Die zweite Folge der erfolgreichen Reihe beginnt mit den Frühjahrsarbeiten auf den Feldern Skandinaviens, wo Fendt 1038 und Fendt 1050 Vario bei Gülleausbringung und Aussaat ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Erleben Sie faszinierende Aufnahmen aus der Grasernte mit dem Claas Jaguar 980 sowie dem Jaguar 870 in einer außergewöhnlichen Sonderkonfiguration. Auf dem HSL Grünland-Feldtag präsentieren Daniel Wolf und Friedrich Carstens das komplette Fendt Full-Line Produktprogramm. Weitere Höhepunkte sind die beeindruckenden Feldhäcksler Krone Big X 1100 und Big X 630 sowie leistungsstarke Maschinen von New Holland im Ernteeinsatz. Zu den besonderen Highlights zählen der John Deere 8800i bei der GPS-gestützten Ernte mit dem Capello Spartan 610 Direktschneidwerk sowie exklusive Einblicke in die Arbeiten auf dem Gut Hohen Luckow in Mecklenburg-Vorpommern. Ein atmosphärischer Zweiteiler voller moderner Landtechnik, beeindruckender Maschinen und spektakulärer Feldeinsätze.