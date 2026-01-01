Adam Sandler's Love Boat
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Adam Sandler's Love Boat
Der erfolglose Komiker Shecky Moskowitz kriegt einen schlechten Job auf einem Kreuzfahrtschiff. Dort findet ein großer Schönheitswettbewerb statt. Shecky hofft, sein Talent unter Beweis stellen und seinen großen Durchbruch in der Unterhaltungsindustrie schaffen zu können. In der Zwischenzeit schickt General Noriega Auftragsmörder aufs Schiff. Sie sollen eine Schönheitskönigin umbringen, die sich einst über ihn lustig gemacht hat.