After - Gefangen in der Zwischenwelt
After - Gefangen in der Zwischenwelt
Nach einem schweren Busunglück erwachen Freddy und Ana in ihrer Heimatstadt – doch nichts ist mehr, wie es war. Die Straßen sind leer, Häuser verlassen, Telefone tot. Offenbar sind sie die einzigen Überlebenden. Während sie versuchen, Hilfe zu finden, machen sie verstörende Entdeckungen: Räume verändern sich, Erinnerungen verschwimmen, und unerklärliche Zeichen deuten darauf hin, dass sie sich nicht mehr in der Welt befinden, die sie kannten. Zwischen Hoffnung und wachsender Angst sind Freddy und Ana gezwungen, einander zu vertrauen, um das Rätsel ihrer Isolation zu entschlüsseln. Je tiefer sie graben, desto deutlicher wird, dass sie in einer Zwischenwelt gefangen sind – an der Grenze zwischen Leben und Tod. Vergangenheit, Schuld und unausgesprochene Wahrheiten holen sie ein und stellen sie vor eine letzte Entscheidung...