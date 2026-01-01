After the Wedding - Jede Familie hat ein Geheimnis
108 Min.Ab 6
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After the Wedding - Jede Familie hat ein Geheimnis
"After the Wedding" - ein Drama mit Julianne Moore und Michelle Williams: Isabel kämpft in Kalkutta täglich um den Erhalt ihres Waisenhauses. Als die Unternehmerin Theresa ihr kurzerhand eine großzügige Spende anbietet, stellt sie eine Bedingung. Isabel muss sie persönlich in New York treffen. Dort gerät sie in die Hochzeitsvorbereitungen von Theresas Tochter Grace, begegnet ihrer alten Liebe Oscar und erkennt, dass die Rettung ihres Lebenswerks einen unmoralischen Preis fordert.