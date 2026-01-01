Against the Dark
94 Min.Ab 18
In einer postapokalyptischen Welt, ausgelöscht von einem tödlichen Virus, der Menschen in blutrünstige Kreaturen verwandelt, gibt es keine Heilung – nur die Klinge. Katana-Meister Tao (Steven Seagal) führt eine Spezialeinheit ehemaliger Soldaten auf eine gnadenlose Mission: Sie sollen die Infizierten vernichten und die letzten Überlebenden retten. In einem verlassenen Krankenhaus kämpfen einige Nichtinfizierte ums Überleben, während die Dunkelheit näher rückt und die Generatoren versagen. Ihre einzige Hoffnung ist Tao, doch die Zeit läuft ab: Das Militär plant, das gesamte Gebiet dem Erdboden gleichzumachen. Zwischen engen Korridoren, tödlichen Fallen und einer Horde blutdurstiger Vampire beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit.