Agrar-Giganten - Schlagkräftige Landtechnik: Teil 1
57 Min.Ab 0
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Agrar-Giganten - Schlagkräftige Landtechnik: Teil 1
Gigantische Maschinen, modernste Technik und beeindruckende Arbeitseinsätze: Erleben Sie die Welt der leistungsstärksten Landmaschinen Deutschlands. Großschlepper wie der Claas Xerion 5000, John Deere 9560R und Case Steiger 385 zeigen ihr Können bei Bodenbearbeitung, Pflugarbeiten und Saatbettbereitung. Verfolgen Sie den Einsatz eines John Deere 8360 RT mit einer 24-reihigen Horsch-Maislegemaschine und erleben Sie, wie moderne Technik höchste Schlagkraft auf dem Feld ermöglicht. Spektakuläre Aufnahmen vermitteln die enorme Leistungsfähigkeit heutiger Landwirtschaft und zeigen die Präzision, mit der die Arbeiten auf großen Ackerflächen durchgeführt werden. Ein Muss für alle Fans moderner Landtechnik und großer Maschinen.