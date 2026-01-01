Agrar-Giganten - Schlagkräftige Landtechnik: Teil 2
54 Min.Ab 0
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Agrar-Giganten - Schlagkräftige Landtechnik: Teil 2
Wenn Großtechnik auf maximale Effizienz trifft, entstehen faszinierende Bilder moderner Landwirtschaft. Begleiten Sie den Xerion 4000 bei der Gülleausbringung und erfahren Sie im exklusiven Interview mit Jogi Blunk spannende Details aus der Praxis. Beobachten Sie mehrere Fendt Vario-Schlepper im koordinierten Einsatz sowie leistungsstarke Großschlepper mit Hawe Tridem Dungstreuern bei der Ausbringung von Kalksand. Ob Gülle, Düngung oder Strip-Till-Verfahren: Diese Dokumentation zeigt eindrucksvoll, wie schlagkräftige Technik und professionelle Arbeitsabläufe zusammenspielen. Spannende Szenen, starke Maschinen und viele Hintergrundinformationen machen diesen zweiten Teil zu einem Highlight für Landtechnik-Fans.