Air
Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde unbewohnbar geworden – die Atmosphäre giftig, das Leben an der Oberfläche ausgelöscht. In einem unterirdischen Hightech-Bunker wachen zwei Männer, Bauer (Norman Reedus) und Cartwright (Djimon Hounsou), über die letzten Hoffnungsträger der Menschheit: eingefrorene Wissenschaftler, die eines Tages die Welt neu erschaffen sollen. Ihre Aufgabe ist klar – die Systeme am Laufen halten, die Kryokammern schützen und regelmäßig aus dem künstlichen Schlaf erwachen. Doch Isolation, Enge und die ständige Bedrohung durch technische Ausfälle setzen ihnen zu. Als Zweifel, Misstrauen und Halluzinationen die Kontrolle übernehmen, wird aus Routine ein psychologischer Albtraum. Was, wenn der andere nicht mehr vertrauenswürdig ist? Was, wenn die Mission längst verloren ist?