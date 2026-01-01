Albion - Der verzauberte Hengst
106 Min.Ab 6
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Albion - Der verzauberte Hengst
Als die junge Evie einem geheimnisvollen schwarzen Hengst begegnet, öffnet sich für sie das Tor in eine andere Welt. Das magische Pferd bringt sie nach Albion, ein sagenumwobenes Reich voller fantastischer Wesen, mutiger Helden und dunkler Mächte. Gemeinsam mit neuen Freunden stellt sie sich den Gefahren, die das Land bedrohen, und gerät in den Konflikt mit dem skrupellosen General Eeder. Während Evie immer tiefer in die Geheimnisse Albions eintaucht, erkennt sie, dass ihre Reise einem höheren Zweck dient. Ausgerechnet sie scheint die einzige Hoffnung zu sein, um das Schicksal des Reiches zum Guten zu wenden. Ein märchenhaftes Fantasy-Abenteuer voller Magie, Mut und Freundschaft für die ganze Familie.