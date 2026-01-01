Alien Predator War
75 Min.Ab 12
Ein außerirdischer Kundschafter, der für sein Volk einen neuen bewohnbaren Planeten finden soll, strandet mit seinem Raumschiff im Wilden Westen des Jahres 1854. Die Lebensbedingungen auf der Erde scheinen für die Außerirdischen nahezu perfekt. Nur ein Cowboy (Robert Amstler) steht nun zwischen der außerirdischen Invasionsflotte und dem Rest der Menschheit. Es muss verhindert werden, dass das Alien seine Flotte informiert. Ein nahezu aussichtsloses Duell zwischen modernster Waffentechnologie und einem 45er Revolver.