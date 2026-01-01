Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle Macht den Kindern

91 Min.Ab 6
Mattes, Hannah, Tommy und Emily Wiebeck sind eine typische Durchschnittsfamilie - tägliche Meinungsverschiedenheiten inklusive. Nach einem heftigen Streit mit ihren Eltern droht die 14-jährige Tochter von zu Hause auszureißen, um endlich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Um sie zur Rückkehr zu bewegen, schlägt Papa Mattes ihr ein außergewöhnliches Experiment vor: Einen Monat lang übernehmen Emily und Tommy das Kommando in der Familie und verwalten die Haushaltskasse.

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© teamWorx Television & Film GmbH