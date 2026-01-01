Allein unter Schülern
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Allein unter Schülern
Als ehemaliger Berufssoldat und alleinerziehender Vater von drei Töchtern wagt Harald Westphal als Lehrer einen beruflichen Neustart, der sich jedoch als ziemlich schwierig entpuppt. Trotz seiner ungewöhnlichen Lehrmethoden und frischen Ideen wollen die Schüler ihn erst mal loswerden - darunter fällt auch seine Tochter Marla. Erschwerend hinzu kommt, dass Westphals Chefin, die Schulleiterin Sabine Mehrbusch, überaus attraktiv ist und ihm den Kopf verdreht hat ...