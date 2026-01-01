Als das Reich zerfiel - Dresden von der Blüte bis zur Zerstörung '45
52 Min.Ab 12
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Als das Reich zerfiel - Dresden von der Blüte bis zur Zerstörung '45
Der Film "Dresden von der Blüte bis zur Zerstörung" zeigt in seltenen Aufnahmen aus den 30er Jahren Blüte und Glanz der sächsischen Residenz bis hin zur Vernichtung durch den alliierten Bomberangriff, der die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt am 13. Februar 1945 in Schutt und Asche legte. Etwa 200.000 Menschen starben im Feuersturm. Die kulturhistorisch wertvolle Innenstadt wurde unter 18 Millionen Kubikmetern Trümmern begraben.