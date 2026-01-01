Vor TV
Als du mich sahst
112 Min.Ab 12
"The Idea of You" - eine romantische Komödie mit Anne Hathaway: Solène, 40 Jahre alt und frisch geschieden, begleitet ihre Tochter zum Coachella-Festival. Dort trifft sie unverhofft auf Hayes, den 24-jährigen Leadsänger einer angesagten Boyband. Sofort ist die Anziehung zwischen ihnen spürbar. Trotz Bedenken wegen des Altersunterschieds lässt sich Solène auf eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm ein. Doch kann ihre Liebe im Rampenlicht der Klatschpresse bestehen?