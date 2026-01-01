American Evil
Ein abgelegenes Indianerreservat in Minnesota wird von dunklen Erinnerungen heimgesucht. Als die junge Lehrerin Rain O’Rourke nach einem mysteriösen Autounfall beginnt, Visionen von Kindern zu sehen, glaubt sie, den Verstand zu verlieren – wie einst ihre Mutter, die seit Jahren in einer psychiatrischen Klinik vegetiert. Doch die Kinder, die sie sieht, sind keine Einbildung. Es sind Geister. Opfer eines lange vertuschten Verbrechens. Ein verlassenes katholisches Internat birgt die grausame Wahrheit: Jahrzehntelang wurden indigene Kinder dort misshandelt, verschleppt und getötet – im Namen der „Zivilisierung“. Während Rain tiefer in die Geschichte eintaucht, wird sie zur Stimme der Toten, die endlich gehört werden wollen. Doch die Kirche und lokale Behörden setzen alles daran, die Vergangenheit zu begraben.