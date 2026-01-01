American Zombieland - Angriff der Fettarsch-Zombies
American Zombieland - Angriff der Fettarsch-Zombies
Der Möchtegern-Horrorfilm-Regisseur Sam träumt davon, Hollywoods nächste große Nummer zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, dreht er einen Horrorfilm nach dem anderen - einer unerträglicher und schlechter als der vorherige. Seine 'Werke' reicht er bei jedem erdenklichen Filmfestival des Landes ein und erntet nur Absagen. »Sie sind ein talentloser Sack voller Scheiße!« ist da noch eine der höflicheren Zurückweisungen. Doch zumindest seine Mutter ist auf seiner Seite und ist vom Talent ihres Sohnes überzeugt. Doch dann bietet sich Sam eine unerwartete Chance: Eine tatsächliche Zombie-Apokalypse bricht über Texas herein! DIE Gelegenheit für erstklassige, kostenlose Spezialeffekte und um blutrünstige Horden von Zombies vor die Kamera zu bekommen. Sam ruft für die Dreharbeiten all seine Freunde zusammen, um mit »Angriff der Fettarsch-Zombies« einen echten Film-Hit zu landen...