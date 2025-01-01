Apachen
90 Min.Ab 16
In den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts schließen die Mimbreno-Apachen in "Neu-Spanien" mit einer mexikanischen Minengesellschaft einen Vertrag, der den Mexikanern die Schürfrechte auf Indianergebiet gewährt. Die Lagerstätten von Edelmetallen aber haben auch den amerikanischen Geologen Johnson auf den Plan gerufen. Er will das Land, richtet in der Siedlung Santa Rita mit einer Armee-Kanone ein Massaker unter den Indianern an. Für die Skalpe kassiert er außerdem eine riesige Prämie. Nur wenige Indianer haben überlebt und fliehen, unter ihnen Häuptling Ulzana. Gemäß den Stammesgesetzen verfolgen sie den Mörder, um Rache zu üben.