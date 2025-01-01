Apollo 13
134 Min.Ab 6
Apollo 13
April 1970. Das Unternehmen "Apollo 13" soll ein Routineflug zum Mond werden. Plötzlich geht im Kontrollzentrum Houston ein Funkspruch ein, dass einer der Sauerstoff-Tanks explodiert ist. Doch das ist nicht alles: Die Rakete verliert obendrein Treibstoff, und das Luftfiltersystem droht auszufallen. Hektisch versucht die Boden-Crew um den Flugaufsichtsleiter Gene Kranz, die drei Männer im Weltall - Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert - wieder sicher auf die Erde zu bringen ...