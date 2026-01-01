Armes Deutschland: Best of Willi & Carola
102 Min.Ab 12
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Armes Deutschland: Best of Willi & Carola
Bei Willi & Carola von 'Armes Deutschland' ging es bereits drunter und drüber. Hier haben wir euch alle Inhalte in einem "Best of" - Video zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen! Die Dokumentation "Armes Deutschland - Endlich weg von der Straße!" begleitet Familien, Paare und Alleinstehende, die am Rande der Armutsgrenze leben und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.