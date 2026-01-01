Armes Deutschland - Kein Job und Leben in Bruchbude
Armes Deutschland - Kein Job und Leben in Bruchbude
Horst (48) und seine Verlobte Sabine (44) sind der Meinung, dass in Deutschland einiges schiefläuft. Das Paar aus Solingen hat keinen Strom, keinen Job und kein Geld. Die Schulden der beiden belaufen sich auf über 200.000 Euro. Aktiv etwas daran ändern kann das Paar nicht, denn immer wieder räumen sie sich selbst Steine in den Weg. Die Liste der Gründe, aus denen sie keinen Job finden, ist lang. Eine Lebenseinstellung, die Andreas (46) nicht nachvollziehen kann. Der Münchener lebt zwar auch vom Jobcenter, bleibt aber nie untätig zu Hause sitzen. Andreas ist Tagelöhner und geht jeden Morgen um sechs Uhr zur Tagesjobvermittlung. Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.