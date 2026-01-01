Assassin's Creed
111 Min.Ab 16
111 Min.Ab 16
Assassin's Creed
Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons in einer bildgewaltigen Videospiel-Adaption: Der Verbrecher Callum Lynch wird von der Forscherin Sophia vor der Vollstreckung der Todesstrafe befreit. Im Gegenzug muss er im Animus-Projekt mitwirken, das ihn die Erinnerung seines Ahnen Aguilar - ein Auftragsmörder zu Zeiten der spanischen Inquisition - erleben lässt. Er eignet sich Fähigkeiten an, um in der Gegenwart gegen einen der mächtigsten Geheimbünde zu kämpfen.