Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Attack of the Unknown - Earth Invasion

Attack of the Unknown - Earth Invasion

104 Min.Ab 16
Planet Movies104 Min.Ab 16
Planet Movies
Attack of the Unknown - Earth Invasion

Attack of the Unknown - Earth Invasion

Nach einem massiven Shoot-Out verhaften Agent Vernon und sein erfahrenes SWAT-Team den berühmten Mafia-Boss Hades. Als sie kurze Zeit später dessen Transport in ein neues Gefängnis überwachen, bricht die gesamte Kommunikation zusammen. Los Angeles wird von Aliens angegriffen! Nun muss sich Vernon und sein Team mit den Kriminellen zusammenschließen, um gegen die bluthungrigen Aliens anzukämpfen.

Genre:
Science Fiction, Horror, Thriller, Action
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Planet Movies
Copyrights:
© Tiberius Film