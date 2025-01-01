Vor TV
Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Vor TV
Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story
Die Dokumentation begleitet Richard Williams, den Vater von Venus und Serena Williams, bei seinem Traum vom großen Tenniserfolg. Er setzt sich gegen alle Kritiker durch und beweist, dass Fleiß und Ehrgeiz seine Töchter an die Spitze der Tennisweltrangliste führen können. In Interviews berichtet er vom steinigen Weg der beiden Mädchen, der sich am Ende jedoch bezahlt machen sollte.