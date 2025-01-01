Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgerechnet Sex!

SAT.1 emotions94 Min.Ab 12
Ausgerechnet Sex!

Marie ist Hausfrau - bis zum tragischen Tod ihres Mannes: Nun muss sie allein für ihre Familie sorgen. Zum Glück war ihr Mann ein erfolgreicher Unternehmer! Doch das vermeintlich seriöse Geschäft entpuppt sich als Pornofilm-Produktion "MarieX". Allerdings läuft das Unternehmen nicht gut. Marie muss ihre Vorurteile überwinden und die Firmenleitung übernehmen. Dabei lernt sie Roy kennen, den attraktiven Star von "MarieX", der ihr Gefühlsleben komplett durcheinanderwirbelt ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Lucky Bird Pictures GmbH